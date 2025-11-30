Глобальное вымирание: какие продукты исчезнут в XXI веке

Александр Котлеткин
Мир может лишиться одного из самых популярных алкогольных напитков — вина. Виноградная лоза крайне чувствительна к температуре и влажности. Потепление, засухи, дожди и пыльные бури все чаще сказываются на урожае и разоряют виноделов.
© Rostislav_Sedlacek/iStock.com
Производство оливок может катастрофически сократиться к 2040 году из-за бактерии Xylella fastidiosa. Она закупоривает протоки и ткани растения, вызывая так называемую болезнь Пирса, после чего пораженное дерево засыхает в течение 5 лет. Чем теплее становятся зимы в Европе, тем дальше на север проникает Xylella fastidiosa, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству Франции, Италии и Португалии.
© ugurhan/iStock.com
Такая же судьба может постигнуть и кофейные плантации. Из-за глобального потепления резко активизировался грибок кофейной листовой ржавчины. Болезнь ослабляет деревья, снижает урожайность и качество зерен. По прогнозам, к 2050 году исчезнет до 50% плантаций кофе.
© Olga Yastremska/iStock.com
Однажды производители бананов уже пострадали от ужасной болезни, практически уничтожившей самый популярный сорт этого фрукта «Большой Майк». Теперь «Панамская болезнь» угрожает самому массовому ныне сорту «Кавендиш», ранее устойчивому к штамму TR1 грибка Fusarium oxysporum. В мире распространяется новый штамм TR4, защиты от которого у растения нет.
© Hazal Ak/iStock.com

Исчезновение пчел грозит оставить мир без черники. Цветение черники зависит от опыления. Если пчел станет меньше, то урожайность ягоды начнет стремительно падать.
© Arx0nt/iStock.com
Чай матча может перейти в категорию элитных товаров после 2040 года. Из-за изменений климата в Японии все чаще идут затяжные дожди. Осадки вымывают теанин и другие ароматические соединения из листьев растения, тем самым снижая качество продукта.
© Tatyana Berkovich/iStock.com
Производители гвоздики страдают не только от сильных дождей, но и от засухи, которая все чаще обрушивается на Индонезию, Мадагаскар, Танзанию и Шри-Ланку — страны, где растет гвоздичное дерево. В ближайшие десятилетия производство этого продукта может сократиться вдвое.
© galitskaya/iStock.com
Чтобы вырастить один килограмм авокадо, необходимо 600 литров воды. Главный производитель этого фрукта — Мексика. Из-за изменения климата страна все чаще страдает от засух. Ученые считают, что в будущем мексиканским фермерам придется отказаться от выращивания столь затратного фрукта.
© NatashaPhoto/iStock.com
Широкое применение пестицидов, а также уничтожение природных ландшафтов под сельскохозяйственные земли приводят к снижению популяции пчел. Вымирание этих трудолюбивых насекомых приведет к катастрофическим последствиям для экосистемы всей планеты. Вместе с пчелами исчезнет и натуральный мед.
© mars58/iStock.com

Какао произрастает в тропических лесах Западной Африки. Растения очень требовательны к температуре и влажности воздуха. Ученые считают, что глобальное потепление сделает нынешние регионы выращивания слишком жаркими и сухими. Также какао-деревья страдают от вируса CSSV, который буквально опустошил огромные территории в Гане и Кот-д'Ивуаре.
© ALEAIMAGE/iStock.com

Мир вокруг нас стремительно меняется. Влияние человека на климат планеты настолько возросло, что уже через несколько десятков лет привычные нам продукты питания могут полностью исчезнуть с прилавков супермаркетов. Ученые доказали, что даже небольшое отклонение температуры и влажности от нормы может ослаблять иммунитет растений и делать их менее устойчивыми к болезням.

Десять привычных нам продуктов, которые могут исчезнуть в XXI веке — в галерее «Рамблера».

