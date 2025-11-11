Президент США Дональд Трамп использует подконтрольное американской стороне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для давления на Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже не сумел «продавить Зеленского пойти на уступки, на какое-то мирное соглашение».

«И поскольку он не может официально давить на Зеленского, это нарушит имидж США, ему пришлось использовать свою ручную антикоррупционную структуру», - пояснил Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, используя НАБУ, Вашингтон всегда может заявить о своей непричастности и о том, что коррупционный скандал на Украине является исключительно внутренним делом страны. Однако действия следователей ясно показывают Зеленскому, что если он не будет выполнять условия США, «его просто похоронят», констатировал экс-подполковник.

Ранее стало известно о вскрытии масштабной коррупционной схемы на Украине, которая охватывает стратегические предприятия страны, в том числе и «Энергоатом». По предварительным данным, группа высокопоставленных лиц системно получала откаты в размере 10-15% от стоимости всех контрактов с компанией. Следователи считают, что деньги, направленные на постройку защитных сооружений для АЭС, были украдены и выведены за рубеж.

Обыски были проведены в том числе и у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким другом и «кошельком» Зеленского. Фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

