Названа причина атаки Порошенко* на Зеленского

Политтехнолог Михаил Павлив заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) действует против Владимира Зеленского с одобрения США. Об этом Павлив рассказал News.ru.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабные обыски по делу «Энергоатома», оператора украинских АЭС. СМИ писали, что НАБУ также проводит следственные действия у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», одним из основателей которой был Зеленский.

Депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Порошенко* объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

«У Порошенко* есть благословение в Вашингтоне на критику Зеленского», - так ситуацию прокомментировал Павлив.

Но, по мнению политтехнолога, сейчас Порошенко* не представляет реальной угрозы для Зеленского. В то же время власти Украины предпринимают серьезные шаги, чтобы посадить Порошенко*, указал Павлив.

«Они злейшие враги с Зеленским. <…> Для Порошенко* нет другого выхода, кроме как действовать против Зеленского», - заключил Павлив.

