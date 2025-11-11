Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении бывшего мэра города, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу и потребовала для него до 2 352 лет тюрьмы. Как сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, передает телеканал NTV.

По словам Гюрлека, дело передано в суд. Отмечается, что на момент совершения преступления ущерб, нанесенный фигурантами государству за 10-лет составил160 млрд лир ($3,8 млрд).

Обвинительное заключение в отношении Имамоглу состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом. Для экс-мэра обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности инкриминируемых ему преступлений.

Имамоглу был задержан в марте этого года. Чиновника обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула. В октябре чиновника арестовали.