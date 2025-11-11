США потребовали изменить антироссийскую резолюцию ООН

Представительство США в ООН требует изменить антироссийскую резолюцию Генассамблеи Всемирной организации по Украине.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Kyiv Post.

«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена (...) без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии"», — передает издание.

Источники отмечают, что страны Евросоюза пытаются добиться изменения позиции Вашингтона. «Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент», — указывает Kyiv Post.