В Германии нашли способ вернуть сирийских беженцев домой

Немецкое правительство планирует мотивировать сирийских беженцев возвращаться на родину с помощью пособий, достигающих нескольких десятков тысяч евро. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Канцлер Германии, лидер партии ХДС Фридрих Мерц вступил в должность, пообещав значительно сократить количество беженцев в стране. Основное внимание Берлин уделяет сирийцам, так как гражданская война в стране закончилась.

Лидер парламентской фракции ХДС Йенс Шпан заявил, что сирийские беженцы должны уезжать «постепенно». У Берлина возникла идея выплачивать сирийцам, решившим вернуться в страну добровольно, большие пособия по примеру Дании, которая выделяет 27 тысяч евро (2,5 миллиона рублей) каждому уезжающему сирийцу.

Сейчас Германия платит за репатриацию относительно немного по сравнению со своими европейскими соседями - тысячу евро на человека. Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт заявил, что датская модель может послужить образцом для Германии.

Исследователь миграции Мартин Фидер предположил, что вместо пособий Германия могла бы внести свой вклад в выплату заработной платы беженцам, вернувшимся домой.

Bild подчеркивает, что даже крупные суммы денег, похоже, не дают существенного эффекта. С января по июль всего 120 сирийцев воспользовались мегабонусом Дании.

С января по октябрь 2025 года из более чем 947 833 сирийцев, находившихся в Германии, только 2869 вернулись на родину при финансовой поддержке немецкого правительства. Финансовая помощь подразумевала покрытие транспортных расходов плюс тысячу евро на человека, но не более четырех тысяч евро на семью. За тот же период еще 20 735 сирийцев подали свои первые ходатайства о предоставлении убежища в Германии.

С момента введения моратория на депортацию в 2012 году ни один сириец не был принудительно выслан домой. Сейчас немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ведет переговоры с новыми властями Сирии о регулярных депортациях (в первую очередь преступников и подозреваемых в терроризме).

Правительство также планирует использовать финансовые стимулы для предотвращения въезда беженцев в страну. МВД Германии предложило примерно 600 афганским беженцам, запросившим убежище в Германии из Пакистана, до 12 500 евро, если они откажутся от въезда в страну. Беженцы отреагировали на эту идею с возмущением.

«Мы бежали не от нищеты, а от насилия и смерти», - заявили они в своем письме немецкому правительству.

Расходы немецкого бюджета на беженцев выросли на 40 процентов с 2014 года, достигнув 28,4 миллиарда евро в 2024 году. Региональные власти выделяют 6,7 миллиарда евро на пособия просителям убежища - это на 179 процента больше, чем в 2014-м.

По данным Bild, 480 тысяч сирийских беженцев получают пособие по безработице, еще 299 730 сирийцев трудоустроены в Германии.