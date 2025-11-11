Число бегущих в ЕС украинцев достигло рекордного уровня

Число граждан Украины, получивших политическое убежище в странах Европейского союза (ЕС), достигло максимального уровня за последние два года после того, как Киев изменил правила выезда для молодых мужчин. Об этом сообщает Politico.

Согласно данным издания, страны ЕС в сентябре выдали украинцам 79 205 новых решений о временной защите, что на 49 процентов больше, чем в августе. Это стало самым значительным месячным ростом с августа 2023 года.

При этом отмечается, что наибольший приток граждан Украины пришелся на Польшу, Германию и Чехию.

28 августа на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.