Царев объяснил значение обысков у «кошелька Зеленского» Миндича

Обыски у совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, являются инструментом давления на украинского лидера.

Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, передает Царьград.

«Миндич сам никому не интересен, это удар по Зеленскому. (...) Который не слушается [президента США Дональда] Трампа. И это попытка его приструнить, взять под контроль», — рассказал политик.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активизировалось из-за слишком высокой независимости Зеленского, которого таким образом пытаются «вернуть в нужное русло».

10 ноября НАБУ обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.