В Киргизии сделали заявление о России

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что Москва остается надежным союзником и стратегическим партнером Бишкека. Об этом сообщает РИА Новости.

Касымалиев выступил на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству двух стран. Заседание комиссии прошло в Бишкеке 11 ноября.

«Россия - надежный союзник и стратегический партнер Кыргызстана. Лидеры наших стран, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров и уважаемый Владимир Владимирович Путин задают верный тон поступательному развитию и укреплению отношений», - заявил премьер.

Касымалиев указал на «высокий уровень политического доверия» двух стран. Он подчеркнул, что Россия и Киргизия сформировали «прочную основу для дальнейшего углубления взаимодействия во всех сферах».

Премьер добавил, что Бишкек придает важное значение предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию. Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Саммит Организации договора о коллективной безопасности состоится в Бишкеке в конце ноября. Участники встречи обсудят проблемы международной и региональной безопасности.