ФСБ сообщила о провалившейся попытке Украины завербовать пилотов МиГ-31. Тем временем Вашингтон смягчил санкции против Сирии, а Филиппины столкнулись со смертоносными последствиями двух тайфунов.

Попытка угнать МиГ-31

В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы пресекли операцию украинской военной разведки и ее «британских кураторов». В ФСБ заявили, что целью операции была вербовка российских летчиков и угон истребителя Миг‑31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

По данным спецслужбы, украинские агенты обещали российским летчикам три миллиона долларов. По информации ФСБ, истребитель планировали направить в район авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его сбили бы средства ПВО для «масштабной провокации».

Заявление хуситов для Израиля

Йеменские повстанцы-хуситы подали сигнал о прекращении нападений на Израиль и суда в Красном море на фоне шаткого перемирия в секторе Газа, сообщает The Times of Israel. В интернете появилось письмо главы генштаба хуситов Юсуфа аль-Мадани, адресованное военному крылу ХАМАС.

В письме подчеркивается, что хуситы внимательно следят за развитием событий. Аль-Мадани предупредил, что «если Израиль возобновит агрессию против Газы, хуситы вернутся к своим военным операциям» и «восстановят запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях». Хуситы пока не подтвердили прекращение своей кампании в регионе официально, подчеркивает The Times of Israel. Хуситы начали атаковать Израиль и связанные с ним суда в ноябре 2023 года в ответ на операцию в Газе. Они выпустили по Израилю более 130 баллистических ракет, десятки крылатых ракет и беспилотников.

В России назвали условие завершения конфликта на Украине

Российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что украинский кризис может завершиться «уже завтра», если европейские страны и НАТО начнут диалог с Москвой. Об этом сообщает Press Trust of India.

Дипломат назвал «антироссийский крестовый поход» Европы главным препятствием на пути к достижению мира. Посол сделал эти заявления на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик.

Отмена санкций США против Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ослаблении американских санкций против Сирии, «дающем сирийскому народу шанс на величие». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Рубио отметил, что приостановил действие санкций, предусмотренных Законом Цезаря. Этот закон был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года. Тога под санкции попали несколько отраслей, которые контролировало правительство Башара Асада, включая инфраструктуру, военное обслуживание и производство энергии.

Закон был также направлен против физических и юридических лиц, оказывающих финансовую или иную помощь президенту Сирии. В законе также шла речь о новых санкциях против лиц и организаций, ведущих бизнес с сирийским правительством, его военными и разведывательными структурами. Как подчеркнул Рубио, Трамп ясно дал понять, что США ожидают увидеть от новых сирийских властей «конкретные действия, помогающие перевернуть страницу прошлого и работать над установлением мира в регионе».

Количество жертв тайфунов на Филиппинах достигло 250 человек

Тайфун Калмаеги, обрушившийся на побережье Филиппин 4 ноября, вызвал масштабные наводнения и оползни в центральной части страны, в результате чего 232 человека погибли и 112 пропали без вести. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Национальный совет по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным совета, большинство жертв зафиксировано в провинции Себу, которая еще не оправилась от землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего 30 сентября. Во вторник, 11 ноября, Управление гражданской обороны Филиппин сообщило, что супертайфун Фунг-вонг, обрушившийся на остров Лусон на выходных, унес жизни как минимум 18 человек. По словам чиновников, два шторма привели к перемещению миллионов жителей и разрушению домов, ферм и ключевой инфраструктуры, включая дороги и мосты. Фунг-вонг стал 21-м тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины в этом году.