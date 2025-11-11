Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение по Владимиру Зеленскому. Как сообщает РИА Новости, события, в которых замешаны Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), обнародовали первый кусочек длительной операции.

Ведомства, контролируемые американским ФБР, работают с масштабной коррупционной схемой, которая охватывает стратегические предприятия Украины, в том числе и «Энергоатом». Первые утечки гласят, что некая группа высокопоставленных лиц системно получала откаты в размере 10-15% от стоимости всех контрактов с компанией. Следователи считают, что деньги, направленные на постройку защитных сооружений для АЭС, были украдены и выведены за рубеж.

Обыски проводятся у экс-главы Минэнерго и текущего министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким другом и «кошельком» Зеленского. Фамилия предпринимателя не первый раз звучит от представителей НАБУ — впервые о Миндиче вспомнили на фоне расследования в отношении компании Fire Point. По некоторым данным, в 2024 году через нее проходило до 30% закупок дронов для Минобороны Украины, причем совершались они с огромной наценкой.

Зеленский пытался переподчинить себе антикоррупционные структуры, однако тогда вспыхнули «народные протесты». Украинскому политику и его европейским кураторам стоило больших трудов убедить Трампа, что такое не повторится, однако, по всей видимости, в этот раз за Зеленского взялись серьезно. Причина в том, что украинские власти воровали не только европейские, но и американские деньги.

Нынешний всплеск активности НАБУ совпал с визитом в Киев посла США в НАТО Мэттью Уитакера. Тогда он заявил, что украинский конфликт «должен закончиться», а мир, достигнутый «усилиями Трампа», является единственным возможным путем.

Однако не исключено, что Зеленский получил очередные гарантии от ЕС и проигнорировал указания. Великобритания, почувствовав шаткость позиции украинского политика, тут же «пробудила» экс-главкома ВСУ и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Он высказался о конфликте, фактически заявив, что Киев готов продолжать боевые действия до последнего украинца, а если властям страны прикажут, то они начнут третью мировую войну.

В результате США оказались в сложной ситуации: Зеленский вор, однако другие еще хуже. Для России же эти «метания» не меняют ничего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне говорил, что Москва хотела бы скорейшего завершения конфликта, но закончиться он может лишь при достижении поставленных Россией задач.