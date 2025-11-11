Депутат Рады назвал Зеленского главной проблемой на пути к миру

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что первым шагом к украинскому урегулированию должно стать отстранение Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрук прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. Депутат назвал Зеленского и людей из его окружения главным препятствием на пути к миру.

По мнению Дмитрука, существует «формула мира», которая действительно может быть реализована. Суть этой формулы, по его словам, заключается в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского и создание временного правительства.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабные обыски по делу «Энергоатома», оператора украинских АЭС. СМИ писали, что НАБУ также проводит следственные действия у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», одним из основателей которой был Зеленский.

Фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

