Шольц признал, что его кабмин «рухнул» из-за вопроса о помощи Украине

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к краху его правительства привел вопрос о финансовой помощи Украине, который так и не удалось решить его кабмину.

Об этом он заявил в интервью изданию Zeit.

«Если бы предложенный мной вариант - профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование, - был принят», - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли было предотвратить раскол в его правительстве, который в итоге привел к досрочным выборам.

Он также упомянул, что кабмин прекратил работу по его инициативе, так как не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Киева и украинцев в Германии. С его слов, альтернатива заключалась бы либо в сокращении расходов для граждан, либо в уменьшении инвестиций. По его мнению, для этого не было оснований.

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц ранее обсудил в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом возможность использования российских активов для поддержания украинской армии. С его слов, в Евросоюзе обсуждают использование 210 миллиардов евро для поддержки ВСУ. Берлин поддерживает выдачу Киеву кредита за счет российских активов, однако Бельгия против.