В США бьют тревогу: стране угрожает «дождь» из парализованных игуан

В американском штате Флорида объявлено о введении режима повышенной готовности из-за резкого падения температуры. По прогнозам экспертов, это может привести к удивительному природному явлению — «дождю» из обездвиженных игуан, сообщает Daily Express US.

Когда температура опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту, рептилии становятся менее активными. Ситуация усугубляется, если температура падает ниже 40 градусов по Фаренгейту, что может привести к полному прекращению их жизнедеятельности, как сообщается в материале.

В 2023 году во время дождя в Флориде мужчина пострадал от падения игуаны. Он занимался йогой, когда рептилия приземлилась ему на голову. Сообщается, что игуаны могут падать с деревьев на людей из-за отключения своего организма.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о приближении заморозков и рекомендует жителям принять ряд мер для защиты своих питомцев, сельскохозяйственных животных и растений.

USA Today: игуаны начали падать с деревьев во Флориде из-за резкого похолодания

В частности, рекомендуется занести домашних животных в помещение, обеспечить скот укрытиями, запасами незамерзающей пищи и воды, а также занести комнатные растения в дом или защитить их от холода. Также рекомендуется утеплить открытые водопроводные трубы, чтобы избежать их разрыва из-за низких температур.