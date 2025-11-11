Ситуация с обысками у украинского предпринимателя Тимура Миндича показала, что Владимир Зеленский не всесилен и не может защитить близких к нему людей, которые погрязли в коррупции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». СМИ также писали об обысках у соратника Зеленского Миндича, которого якобы поспешно вывезли перед оперативными мероприятиями.

«Что произошло сейчас на Украине? Все поняли, что Зеленский не всесилен. Он когда-то всех убеждал, что можно заниматься воровством и коррупцией, а он прикроет. Оказывается, прикрыть он не может», — прокомментировал ситуацию Олейник.

Экс-депутат напомнил, что Миндич — совладелец компании «95 квартал» и ближайший соратник Зеленского. Бизнесмен был для украинского политика «кошельком» и хранил нечестно нажитые деньги. Средства получали и некоторые представители западных стран, закрывая глаза на украинскую коррупцию.

Олейник уверен, что президент США Дональд Трамп хочет выяснить, кто из демократов участвовал в схемах. По этой причине вопросом занялось НАБУ, которое подконтрольно Вашингтону.