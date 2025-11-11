Обзор иноСМИ: «Британия должна стать более советской» и «расшифровка» логики Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Martin Pope/Zuma/TACC

«У Трампа в голове определенная модель мира»

Президент США Дональд Трамп не хочет новых войн, но время от времени одобряет ракетные удары. Иногда он поддерживает российского президента Владимира Путина, иногда выступает против него. Тем не менее эксперт Эмма Эшфорд утверждает, что внешняя политика Трампа следует определенной логике, пишет немецкое издание Spiegel. По словам Эшфорд, внутри администрации Трампа есть разные фракции. Одни выступают за сдержанную внешнюю политику и «отступление» США в Западное полушарие. Другие хотят, чтобы США вывели свои войска из определенных частей Европы и отдали приоритет Индо-Тихоокеанскому региону и Китаю. Третья группа придерживается традиционных взглядов на милитаристскую внешнюю политику. Однако она значительно меньше, чем при предыдущих республиканских администрациях.

По мнению Эшфорд, в голове у Трампа действительно есть определенная модель мира и роли Америки в этом мире. Эксперт считает, что эта модель практически не изменилась с 1980-х годов. Трамп верит в американский суверенитет. Он верит в тарифы и считает, что другие страны пытаются эксплуатировать США. Он принципиально против отправки американских войск за рубеж, но иногда готов применить силу. Эшфорд заявила, что Трамп «довольно последователен». Она отметила, что стоит уделять меньше внимания пресс-конференциям и постам Трампа в соцсетях, вместо этого концентрируясь на действиях его администрации. Эксперт отметила, что Трамп не стал поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине, но ввел новые санкции против России. Это, по ее мнению, соответствует его позиции по вооруженным конфликтам. Эшфорд добавила, что в политике администрации Трампа ее больше всего беспокоит обострение торговой войны с Китаем.

Китай задумал упростить поставки редкоземельных металлов в США

Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом Пекина. По их словам, китайские власти разрабатывают систему, которая исключит из цепочки поставок компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм.

По словам собеседников WSJ, система «проверенного конечного пользователя» (VEU) позволит китайскому лидеру Си Цзиньпину выполнить обещание, данное Трампу, по содействию экспорту таких материалов, гарантируя при этом, что они не попадут к американским военным поставщикам. Газета отмечает, что возможные поставки редкоземельных металлов военным США остаются основной проблемой для Китая. The Wall Street Journal подчеркивает, что планы Пекина по поставкам все еще могут измениться.

«Британия должна стать более советской»

Автор путевых заметок Джоэл Дэй побывал в Казахстане и рассказал в своей статье для UnHerd, что путешествие заставило его задуматься об архитектурном наследии Британии. Большевистская революция произошла более ста лет назад, но посетитель казахстанского кинотеатра «Арман» может подумать, что это случилось только вчера. На барельефе на фасаде здания можно увидеть ряды отважных казахских всадников, готовых к революции. Их возглавляет женщина, олицетворение Родины и потрясающая отсылка к истории в современном казахском городе. Дэй отметил, что с 2020 года в Британии не утихают споры о том, стоит ли убрать из общественных пространств напоминания о деятелях колониальной эпохи, которые поддерживали расистскую политику и занимались работорговлей.

Каждый из знаменитых объектов советского искусства смог переосмыслить себя, практически не выходя за рамки своего существования. С течением времени идеологии и послания, заложенные в этих объектах, практически исчезли. Тем временем кампании против британского имперского наследия в ЮАР и движение Black Lives Matter спровоцировали новую волну антиколониализма и переосмысления истории по всей Британии. На практике это проявилось в гневе по отношению к памятникам историческим деятелям. Эти деятели, в некоторых случаях жившие сотни лет назад, считаются «пособниками» современного расизма. Многочисленные опросы 2020 года показали, что большинство британцев поддерживают снос статуй. Дэй заявил, что коммунистическое искусство из политического символа превратилось в полноценную культурную эстетику. С исчезновением политических посланий мозаики и фрески превратились в настоящие произведения искусства, доступные для всеобщего бесплатного наслаждения. По мнению автора статьи, в странах бывшего коммунистического мира люди осознают прошлое так, как это не свойственно британцам. Гораздо проще критиковать памятники, чем истинные причины несовершенства современного общества, заключил Дэй.

«Падение доллара угрожает евро»

Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 56,3 процента, самого низкого уровня за 30 лет. Евро, доля которого годами держалась на уровне около 20 процентов, от этого не выиграл, а победителем из ситуации вышло золото, пишет немецкая газета Handelsblatt. Доля драгоценного металла в резервах центральных банков выросла до 27 процентов, впервые с 1996 года превысив долю казначейских облигаций США. Центральные банки по всему миру ежегодно приобретали более тысячи тонн золота в течение последних трех лет - это вдвое больше, чем за предыдущее десятилетие.

Китай находится в авангарде этой тенденции, используя свою золотую стратегию не только для диверсификации резервов, но и для борьбы с доминированием доллара. Официально Пекин сообщает о золотых резервах в размере 2300 тонн, но эксперты оценивают их фактический объем более чем в 5000 тонн. Учитывая торговый конфликт с США и захват российских активов западными странами, с точки зрения Китая разумно полагаться на золото как на альтернативу. Благодаря Шанхайской золотой бирже, ведущей в мире бирже физического золота, Китай также предлагает другим странам альтернативное место для торговли и хранения золота в качестве валютного резерва. Золотая наступательная стратегия Пекина ставит перед Европой стратегический вопрос: останутся ли европейцы зрителями зарождения многополярной валютной системы? По мнению автора статьи, для евро слабость доллара скорее опасность, чем возможность. Если в долларовой зоне ускорится инфляция, Европа «не останется в стороне».

Экс-сотрудник НАТО перечислил ошибки альянса в отношении России

Бывший глава одного из департаментов НАТО Михаэль Рюле обвиняет западных стратегов в отсутствии плана действий в украинском конфликте. В своем комментарии для WELT он особенно критикует всеобщее возмущение по поводу полетов беспилотников и призывы к «гибридной войне». На фоне украинского кризиса оборонные бюджеты стран НАТО резко растут, ядерное оружие больше не демонизируется, военная промышленность внезапно оказывается в центре внимания и обсуждается вопрос о восстановлении воинской повинности. В то же время в политическом дискурсе используется язык, который всего несколько лет назад вызвал бы бурю возмущения («готовность к войне»). Сдерживание, отодвинутое на второй план после окончания холодной войны, вновь обретает актуальность. Но это имеет свою цену. Сдерживание не только гораздо сложнее, чем многие думают, но и, как и многие лекарства, может иметь побочные эффекты, предупредил Рюле.

Даже если кто-то хочет представить свою политику сдерживания как исключительно оборонительную, она всегда основана на угрозах и может быть воспринята другой стороной как наступательное военное запугивание. Поэтому важно постоянно смотреть на себя глазами противника и критически оценивать свою собственную политику. Сдерживание не заменяет диалога с противником. Если оно становится самоцелью, оно препятствует любым попыткам достичь политического компромисса. Рюле заявил, что Германия сейчас предпринимает огромные усилия для укрепления потенциала сдерживания НАТО, но эти усилия подрываются крайне неправдоподобными сценариями российского нападения. Вместо трезвого анализа интересов России, Москву обвиняют в почти патологической тяге к перманентной войне, подчеркнул автор статьи. По его мнению, такой подход демонстрирует, что концепция сдерживания для многих стала подменой политической стратегии.