На Украине объяснили, почему жители Киева вынуждены проводить по 14-16 часов в день без электроснабжения.

Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Станислав Игнатьев, предложил довольно простое объяснение:

"Причиной всему – погодные явления. Сегодня в Киеве наблюдается туман, из-за чего солнечные электростанции функционируют с минимальной отдачей…"

Таким образом, виновником оказывается туман. Не повреждения энергетической инфраструктуры, не устаревшее оборудование, не ошибки в системе – а именно туман! Как только туман развеется, солнце снова засияет, и волшебным образом электричество вернется в дома.