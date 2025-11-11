В Румынии заявили о возможном наличии фрагментов БПЛА на юге страны

Министерство обороны Румынии проинформировало во вторник о возможном наличии фрагментов беспилотников в 5 км к югу страны от границы.

В 00:07 (01:07 мск) для жителей северной части жудеца Тулча было объявлено оповещение по радиосвязи. На украинской стороне Дуная (в районе порта Измаил), как указывалось, зафиксировано большое количество взрывов. В 1 час 9 минут в военное ведомство поступили данные о столкновении воздушного судна с землёй в районе Гринду, что в 5 км к югу от границы.

На место ЧП выехали военные и сообщили о вероятном наличии фрагментов БПЛА. Территория оцеплена.

Радары минобороны зафиксировали присутствие групп дронов в зоне, прилегающей к воздушному пространству Румынии. Это привело к «превентивной активации» систем ПВО. Вместе с тем погода на юго-востоке страны не позволила осуществить взлёт самолётов боевой службы.