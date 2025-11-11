Президент Сирии рассказал о неожиданном подарке Трампа

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил, что американский лидер Дональд Трамп во время их встречи подарил ему кепку с лозунгом своего движения MAGA (Make America Great Again).

Такой головной убор продается в официальном магазине Трампа за 55 долларов, сообщает телеканал Fox News. Встреча двух политиков состоялась в Белом доме. Как отмечалось, Трамп охарактеризовал аш-Шараа как очень сильного лидера и «жесткого парня». Подарок в виде фирменной кепки стал символическим жестом во время этого дипломатического мероприятия.

Ранее сообщалось, что Сирия обсуждает с Россией пересмотр соглашений, которые были заключены со свергнутым в 2024 году правительством Башара Асада, в том числе о российских военных базах.