В ЕС предложили выбрать переговорщика с Россией по Украине

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что Евросоюзу следует выбрать переговорщика с Россией по Украине. Об этом пишет газета Ilta Sanomat.

© Владимир Смирнов/ТАСС

По словам депутата, странам Евросоюза необходимо иметь прямой контакт с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Мы бы собрали мнения. Тогда этот человек был бы своего рода посредником в выработке единой позиции», — пояснил Коскинен.

До этого экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью национальной телерадиокомпании Yle заявил, что Евросоюзу необходимо вести переговоры с Россией «напрямую, как это делает [президент США] Дональд Трамп». Он уточнил, что конфликт на Украине привел к существенному уменьшению влияния Европы в мире.

По словам Ниинистё, раньше он видел властные структуры в виде квадрата, в котором был Евросоюз. Теперь этот квадрат стал треугольником.