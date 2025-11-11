Что произошло 11 ноября: катастрофа Ан-22 и бой с японскими рейдерами

11 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Ан-22 и бой с японскими рейдерами. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Ан-22

11 ноября 1992 года под Тверью произошла катастрофа Ан-22, в результате которой погибли 33 человека, включая 26 пассажиров. Это крупнейшая авиакатастрофа Ан-22 в истории Тверской области. Самолет перевозил грузы и пассажиров в Ереван. Из-за отсутствия весов в Мигалово экипаж определил вес груза условно и, подозревая перегруз, слил 10 тонн топлива. Взлетев в ясную ночь, через 4 минуты после взлета на высоте 200 метров при скорости 345 км/ч экипаж убрал закрылки, что привело к потере высоты. Пытаясь исправить ситуацию, летчики увеличили углы атаки, что вызвало сваливание самолета. Ан-22 перешел в пикирование и полностью разрушился при столкновении с землей.

Бой с японскими рейдерами

11 ноября 1942 года в 11:45 утра британское судно «Бенгал» заметило японский вспомогательный крейсер «Хококу-Мару». Вскоре был обнаружен второй рейдер, «Айкоку-Мару». В 11:55 «Бенгал» связался с «Ондиной» и приказал ей действовать самостоятельно, а сам повернул навстречу японским кораблям. Лейтенант Вилсон развернул свой тральщик навстречу двум крейсерам. В 12:12 «Хококу-Мару» открыл огонь с дистанции 3,2 км, используя четыре 140-мм орудия. «Бенгал» отвечал из 76-мм пушки, а «Ондина» с дистанции 7,3 км вела огонь из 102-мм орудия. «Айкоку-мару» выпустил две торпеды в «Ондину», после чего танкер накренился на 30º, оставаясь на плаву.

Завершение Стояния на Угре

11 ноября 1480 года завершилось стояние на реке Угре — военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III. Завершение Стояния на Угре ознаменовало конец монголо-татарского ига в Северо-Восточной Руси. Это был регион, где иго держалось дольше всего, и именно здесь происходило формирование единого Русского государства, которое окончательно обрело независимость.

Обнаружение вспышки сверхновой звезды в созвездии Кассиопея

11 ноября 1572 года датский ученый Тихо Браге заметил появление сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи. Эта звезда вспыхнула примерно в 2 300 парсеках (около 7 500 световых лет) от нашей Солнечной системы. Браге наблюдал за этим явлением до тех пор, пока звезда не исчезла с небосвода. Определив параллакс, он пришёл к выводу, что эта «новая звезда» расположена значительно дальше Луны. Последующие измерения показали, что звезда не движется и остается на одном месте. Ее яркое свечение продолжалось в течение 17 месяцев, и она была видна даже днем. Результаты своих наблюдений Тихо Браге опубликовал в книге под названием «Astronomiae instaurate progymnasmata» («Очерки о новой астрономии»), которая вышла в свет в 1602 году.