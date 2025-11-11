Жители украинских сел думают, что при вступлении страны в Евросоюз (ЕС) всем дадут по 10 тысяч евро. Об этом рассказал заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передает «Инсайдер UA».

Он рассказал, что ездит по Украине и часто слыщит истории от представителей местного самоуправления о том, что люди верят в безвозмездные денежные выплаты при вступлении страны в ЕС. По его словам, они думают что каждому дадут по 10 тысяч евро «как в Эмиратах, Катаре». Он добавил, что жители сел также ожидают выплат по 20 тысяч долларов за рождение ребенка.

«Вот вступили в ЕС — всем 50 тысяч евро, и все классно! Нет, мы объясняем, что это на самом деле не только возможности, это обязанности», — сказал он.

Ранее политолог Иван Тимофеев заявил, что лидеры стран Евросоюза могут принять решение об отправке войск на Украину только при условии ослабления России. По его словам, здравомыслие пока побеждает и лидеры европейских стран отказываются идти на такой шаг эскалации.