Главы польских спецслужб не явились к президенту страны на традиционную встречу

Президент Польши Кароль Навроцкий ждет извинений от глав спецслужб, не явившихся к нему на встречу. Об этом Навроцкий сообщил в интервью телеканалу TV Republika.

Речь идет о традиционной встрече перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

«Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом», — отметил Навроцкий.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете Gazeta Wyborcza заявил, что президент Навроцкий «сознательно и целенаправленно» разрушает с ним отношения.

При этом Туск подчеркнул, что из-за этого страдает не он, а «интересы государства». В качестве одного из примеров политик привел недавний отказ Навроцкого подписывать документы о повышении званий офицерам польской армии и спецслужб. В результате Туск и Навроцкий вступили в перепалку и обменялись серией обвинений.

Ранее поляки отказались менять Туска на Сикорского.