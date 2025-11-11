В Одесской области Украины загорелись объекты энергетики

Газета.Ru

Пожары произошли на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

© Global Look Press
«На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Кроме того, повреждены депо «Укрзализныци» (компании «Украинские железные дороги») и административные здания», — написал он.

6 ноября сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском районе в Харьковской области Украины.

5 ноября глава «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко предупредил, что на Украине могут полностью прекратиться железнодорожные перевозки из-за огромных убытков.

По его словам, в ближайшее время госкомпания начнет внедрять «динамическое ценообразование». То есть стоимость билетов начнет меняться в зависимости от экономической ситуации.

При этом осенью и зимой российские войска, вероятно, продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины для нарушения работы военно-промышленного комплекса, считает блогер Юрий Подоляка. Это сделает перевозки по железной дороге «если не невозможными, то максимально затрудненными».