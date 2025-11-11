Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб за отказ от встречи с ним

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ждет извинений от руководителей польских спецслужб, не явившихся к нему на традиционную встречу перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

"Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить [с ними] о вопросах повышения званий, - сказал Навроцкий в интервью телеканалу TV Republika. - Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом".

Ранее Навроцкий отказался подписать указ о присвоении некоторым офицерам более высоких званий. Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 ноября раскритиковал это решение, назвав его "очередным шагом войны [Навроцкого] с польским правительством". В ответ на это Навроцкий обвинил премьера в "использовании спецслужб в политических целях".

Конфликт ставленника правой оппозиции Навроцкого с представителем левых сил Туском начался с первых дней после вступления в должность нового президента Польши 6 августа. Уже через день Туск сообщил, что "будет безжалостным" в отношении Навроцкого и его инициатив. По данным проведенного тогда же опроса исследовательского центра United Surveys, 61,2% польских граждан уверены, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. Противоположного мнения придерживались 21,4% респондентов.