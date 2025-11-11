Белый дом анонсировал заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп в рамках празднования Дня ветеранов выступит с речью на Арлингтонском мемориальном кладбище. Об этом сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

Согласно расписанию американского лидера, в 11.00 по местному времени (19.00 мск) Дональд Трамп «примет участие в церемонии возложения венков и выступит с речью».

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал украинский кризис. Глава Белого дома отметил, что благодаря тому, что именно он сейчас находится у власти, у этого конфликта больше нет шансов перерасти в Третью мировую войну.

При этом ранее Трамп подчеркивал, что уже удалось добиться большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Президент США также выразил надежду на то, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боевых действий.