Президент США Дональд Трамп обвинил французов в неуважении к США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства признался, что поддерживает возможность обучения китайских студентов в американских вузах. Ведущая отметила, что китайцы, в отличие от французов, могут шпионить и красть интеллектуальную собственность США.

«А вы думаете, что французы лучше? Я в этом не уверен. У нас было много проблем с французами, которые нас несправедливо облагают налогами на наши технологии, взимают 25 процентов налога на американские товары», — ответил Трамп.

Трамп высказался о необычной угрозе для США

Ранее президент США рассказал о действиях Вашингтона в случае войны.