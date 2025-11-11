Пока вы спали: обман Зеленского и Трамп о грозящей США катастрофе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

На Западе раскрыли обман Зеленского про США

Президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи. Как пишет итальянский портал L’antidiplomatico, глава киевского режима намеренно врет о продолжении поставок американского вооружения в Украину во время шатдауна.

"Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву", — цитирует РИА Новости публикацию портала.

В материале говорится, что глава киевского режима вынужден подпитывать нарративы западной пропаганды о непоколебимости поддержки Украины. Причина тому — невозможность продажи американского вооружения на нужды Киева из-за шатдауна.

Грин ответила на критику Трампа

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин ответила на критику со стороны американского президента Дональда Трампа. В комментарии телеканалу CNN она заявила об ошибочности мнения главы Белого дома, пишет РИА Новости.

"Я не сбилась с пути. Я на 100% (за - ред.) Америку прежде всего и только!" - сказала республиканка.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал в Белом доме, что Грин "сбилась с пути", раз выступает с критикой его усилий на мировой арене.

Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё Европу уже не спасут. Таким образом Пушков прокомментировал предложение финского политика вести Европе самой переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Сауле Ниинистё, с которым я не раз встречался в бытность его президентом Финляндии, политик умный и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. Во-первых, Европа уже не возьмет себя в руки - взять некому. Напротив, Евросоюз прибрали к рукам (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, которые опираются на политиков типа (президента Франции Эммануэля) Макрона или (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, и навязывают народам Европы свою идеологию и свою волю", - написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил, что "новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой".

Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может оказаться на пороге катастрофы в сфере национальной безопасности. По мнению американского лидера, это может произойти в случае признания американским Верховным судом введенных им пошлин незаконными, пишет РИА Новости.

"И если суд их отменит, то это будет катастрофой. Честно говоря, это станет проблемой национальной безопасности нашей страны. Но никто не верит в их отмену (судом - ред.)", - заявил американский лидер журналистам.

Отмечается, что в конце августа Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики.

Сенат США официально поддержал законопроект, позволяющий прекратить шатдаун

Американские сенаторы приняли в финальном голосовании законопроект о государственном бюджете. Документ позволит положить конец самому длинному в истории страны шатдауну, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инициативу поддержали 60 человек, против выступили 39. Решение позволяет начать обсуждения законопроекта о бюджете.

Теперь документ должны принять в палате представителей, после чего его направят на подпись президенту Дональду Трампу.