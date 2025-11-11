Сенат США одобрил проект о финансировании правительства

Сенат американского конгресса поддержал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Документ, который позволит преодолеть рекордный по продолжительности шатдаун, поддержали 60 членов верхней палаты законодательного органа, 40 высказались против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение палаты представителей. Если и там его одобрят, то документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

10 ноября глава Белого дома потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе по завершению шатдауна. По словам американского лидера, любой из сотрудников диспетчерских служб, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

