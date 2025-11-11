Трамп пожаловался, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя планировка Белого дома не позволяет провести приём председателя КНР Си Цзиньпина или иное государственное мероприятие. Таким мнением он поделился в интервью Fox News.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — отметил политик.

М.К. Бхадракумар: Си Цзиньпин жестко очертил рамки могущества Трампа, причем как-то обидно для Америки это получилось

Ранее в Белом доме назвали строительство бального зала «главным приоритетом» Трампа.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в свою очередь, обвинила американского лидера Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала.