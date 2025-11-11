Трамп пожаловался, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя планировка Белого дома не позволяет провести приём председателя КНР Си Цзиньпина или иное государственное мероприятие. Таким мнением он поделился в интервью Fox News.
Ранее в Белом доме назвали строительство бального зала «главным приоритетом» Трампа.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в свою очередь, обвинила американского лидера Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала.