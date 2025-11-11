Президент Украины Владимир Зеленский солгал о продолжении поставок американского оружия, несмотря на шатдаун в США. Об этом говорится в статье итальянского издания L’antidiplomatico.

Как отмечает автор материала, в октябре украинский лидер заверял, что приостановка работы правительства «не блокирует поставки вооружений Киеву», однако это не соответствует действительности.

«Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. (...) Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет», — указал он.

Накануне портал Axios сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном. Уточнялось, что приостановка коснулась управляемой ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM, боевых систем Aegis и американской системы залпового огня HIMARS.