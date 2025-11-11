В Словакии раскрыли, что произойдет в случае передачи Киеву замороженных активов РФ

Предоставление кредита Киеву за счет замороженных российских активов затянет украинский конфликт еще как минимум на два года. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

“Хотим ли мы закончить конфликт или разжигаем его? Мы собираемся дать Украине 140 млрд евро, чтобы он продолжался. Так что же это значит? Что конфликт будет продолжаться еще как минимум два года”, - цитирует слова словацкого премьера издание The European Conservative.

Фицо подчеркнул, что Братислава не станет принимать участие ни в какой юридической или финансовой программе, направленной на использование замороженных активов РФ для финансирования военных расходов Киева.