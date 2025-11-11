Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину. Такое заявление он сделал в интервью журналистам, говоря о конфликте в этой стране.
Более того, Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Трамп предупредил о грозящей США катастрофе
“Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО”, - пояснил глава Белого дома.
Ранее Трамп пригрозил авиадиспетчерам за невыход на работу сокращением зарплаты.