Трамп исключил сценарий мировой войны из-за событий на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что события на Украине не приведут к мировой войне. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.

«Если бы я не был президентом, конфликт на Украине мог бы привести к третьей мировой войне. Но этого не произойдет», — передает пресс-служба администрации слова Трампа.

Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

Ранее Дональд Трамп уже высказывал подобные мысли после беседы с Владимиром Путиным. Президент США неоднократно подчеркивал, что благодаря его усилиям удается избежать эскалации конфликта вокруг Украины и предотвратить начало третьей мировой войны.