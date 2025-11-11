На Украине сообщили о тревожном звонке для Зеленского

На фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против близких соратников президента Владимира Зеленского его режим столкнулся с новой угрозой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Обыски НАБУ у близкого соратника Зеленского Тимура Миндича в рамках дела о масштабной коррупции в энергосфере являются крайне тревожным звонком для самого президента, показывая, что "снаряды ложатся все ближе"», — отмечается в материале.

Как утверждается в публикации, расследование вывело внутриполитическое противостояние на Украине на принципиально новый уровень. Оно также стало частью действий «антизеленской коалиции», а обыски в ближайшем окружении президента нанесли его имиджу серьезный урон.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в окружении Зеленского произошел всплеск паники из-за расследования против бизнесмена Тимура Миндича. Он отметил, что Миндич является одним из главных кошельков Зеленского, но есть и другие.

10 ноября НАБУ обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.