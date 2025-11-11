Токаев не откажется от дружбы с Россией ради США или Китая

Казахстан не откажется от сотрудничества с Россией в угоду Западу или Китаю. В интервью URA.RU директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько сказал, что Астана и впредь будет балансировать между разными крупными игроками.

«Политическое руководство Казахстана, лично Токаев, никогда не пойдет на полное выдавливание России из экономики республики. Токаев занимается геополитическим балансированием, для него очень важно сохранять хорошие отношения со всеми игроками. Чтобы не превратиться из субъекта в объект мировой политики, Казахстан ведет себя достаточно прагматично: он дружит со всеми и пытается сделать так, чтобы не оказаться втянутым в чьи-либо геополитические комбинации», — подчеркнул Пилько.

В Москве 11-12 октября пройдет саммит Россия — Казахстан. Лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры в Кремле.