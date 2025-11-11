Трамп предупредил о грозящей США катастрофе
США будут вынуждены вернуть более двух триллионов долларов, если Верховный суд страны признает введенные президентом Дональдом Трампом пошлины незаконными. О грозящих США катастрофических последствиях предупредил сам Трамп в соцсети Truth Social.
«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин превысит 2 триллиона долларов, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал он.
Апелляционный суд США в августе постановил, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), которым руководствовался Трамп при принятии решений о тарифах, не дает президенту право вводить пошлины.
Ранее Трамп назвал противников пошлин дураками и объяснил их преимущества для страны.
«Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул он.