На рубеже 1990-х и 2000-х годов к Евросоюзу прислушивались, но теперь влияние Европы значительно уменьшилось. Об этом заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас решающие голоса принадлежат США, Китаю и России.

«Когда Финляндия вступала в Европейский союз в 1990-х годах и даже на рубеже тысячелетий, к ЕС прислушивались. Сейчас Европа исчезла из четверки великих. Ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность», — добавил Ниинисте.

Экс-президент Финляндии убежден, что Европе следует поддерживать связь с Россией, раз это делают США.

«Когда Трамп разговаривает, мы потом идем и слушаем, о чем говорили. И при этом немного опасаемся, что они будут говорить о Европе без Европы. Когда мы находимся в таком состоянии, было бы мудрее вести эти разговоры самим. Так же, как и Трамп», — подчеркнул он.

Ниинисте напомнил, что последними около года назад в Москву звонили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, однако за это их лишь подвергли критике.