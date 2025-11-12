Великобритания захотела тайный канал связи с Путиным

Власти Великобритании попытались создать тайный канал связи с российской стороной.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Financial Times.

«Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл попытался открыть тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным», — передает издание.

Как отметили собеседники газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ущемить их интересы в вопросе Украины.

Ранее профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в беседе с «Лентой.ру» заявил, что нормализация отношений России с Великобританией возможна по окончании украинского конфликта.