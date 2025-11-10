Депутаты объявили о процедуре отставки правительства Украины

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко объявила в Верховной раде Украины о начале процедуры отставки правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале политсилы.

Депутаты пошли на такой шаг из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого считают «кошельком» украинского лидера.

«Мы начинаем процедуру отставки "Кабминдича" --непрофессионального и коррумпированного правительства», — заявили в партии.

Законотворцы призвали обладающих «честью и достоинством» коллег поддержать их инициативу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.