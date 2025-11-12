Ле Пен допустила отказ от участия в президентских выборах во Франции

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что может пропустить президентские выборы во Франции в 2027 году, если к тому времени апелляционный суд не отменит действующий запрет на ее участие в выборах. Об этом сообщает издание Politico.

Политик вновь предстанет перед судом 13 января, чтобы обжаловать обвинительный приговор.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль рассказала, что если Ле Пен не допустят к президентским выборам во Франции в 2027 году, то ее, вероятнее всего, сможет заменить глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.