СМИ: из одного украинского города сбежали все мужчины

Город Вилково в Одесской области, нередко называемый «украинской Венецией», переживает острый демографический кризис — в нем почти не осталось мужчин. Об этом пишет The New York Times.

В 2022-2025 годах Украину покинули около 6,7 млн жителей. По данным ООН, некоторые ранее развитые, густо населенные регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось преимущественно пожилое население.

«Женщины теперь везде. Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные», — отметил мэр Вилково Матвей Иванов.

Градоначальник уточнил, что остался «единственным мужчиной» в городе, или, по крайней мере, единственным, кто не прячется от мобилизации.

Авторы статьи заметили, что мужчины призывного возраста либо отправились на фронт, либо покинули страну. Часть оставшихся скрывается от «бусификации» и не показывается на улицах.