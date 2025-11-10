Исследование социологической службы Gallup показало, что американцы стали меньше доверять власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, уровень доверия американцев снизился сразу к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти в США. При этом, общий уровень доверия достиг минимального значения почти за 50 лет — о своем доверии власти заявили только 38% опрошенных.

«Уровень доверия американцев к правительству и характер этого доверия изменились за последние 50 лет, особенно за последние два десятилетия. Сегодня гораздо меньше американцев доверяют федеральному правительству, чем раньше, и эти изменения во многом обусловлены падением доверия среди людей, не связанных с партией действующего президента», — сказано в исследовании.

Результаты исследования также показали, что больше доверять правительству стали республиканцы — их доверие к исполнительной власти выросло до 86%. Демократы же, напротив, продемонстрировали значительное недоверие, особенно к судебной власти.

Помимо этого, исследование также продемонстрировало падение доверия к новостным СМИ — на 36%.