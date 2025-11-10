Экс-президента Чехии Земана выписали из больницы после операции

Бывший президент Чехии (2013-2023) Милош Земан выписан из пражской больницы после успешной операции на кишечнике. Об этом сообщил новостной портал Blesk со ссылкой на помощника экс-лидера страны Лубоша Прохазку.

© Global look

"После операции на толстой кишке его (Земана - прим. ТАСС) состояние стабильное. Больницу он будет посещать для прохождения контрольных осмотров", - заявил Прохазка, его слова приводит портал.

Земан был госпитализирован 3 ноября. В середине октября ему провели срочную операцию по устранению абсцесса на спине.

Гнойный абсцесс, как ранее проинформировали чешские СМИ, образовался у 81-летнего Земана после недавнего бронхита. Несмотря на болезнь, он продолжал вести активный образ жизни. Несоблюдение режима покоя негативно отразилось на его здоровье.