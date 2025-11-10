На Украине увидели намек на скорый конец эпохи Зеленского
Запад начал намекать на скорое отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью изданию «Политнавигатор».
По его словам, западные страны осознали неспособность команды Зеленского добиться победы в конфликте и обеспечить базовые потребности страны.
Он отметил, что Запад пытается вытолкнуть Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «статьями и намеками об объемах компромата», которые пока идут небольшими сливами.
Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения украинской армии Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.