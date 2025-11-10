На Западе возмутились одной деталью во время интервью Зеленского

Отключение света во время интервью президента Украины Владимира Зеленского выглядят как плохо спланированная акция.

Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел», — возмутился он.

По мнению Боуза, подобные выходки многое говорят об украинских властях.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Зеленский устроил постановку и инсценировал отключение света во время интервью. По его словам, у украинского президента есть резервные генераторы, поэтому остаться без электричества он не мог бы даже на минуту.

Зеленский давал интервью журналисту газеты The Guardian Люку Хардингу в своей резиденции — Мариинском дворце в Киеве. Во время беседы там пропал свет, этот момент оказался запечатлен на видео.