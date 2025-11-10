Трамп раскрыл, на какие цели потратит остатки средств от соцвыплат

Средства, которые останутся после выплат гражданам страны, будет потрачены на сокращение национального долга, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году президент США ввел тарифы на продукцию десятков стран в размере от 10% (против Великобритании) до 145% (против Китая).

После введения пошлин американский лидер неоднократно рассказывал, что США стали получать триллионы долларов тарифных доходов.

В ноябре глава США пообещал направить средства на выплаты гражданам страны с низким и средним доходом. Он заметил, что размер «дивидендов» составит 2 тыс. долларов.

«Все оставшиеся деньги от выплат в размере 2 тысяч долларов гражданам США с низким и средним доходом, поступившие из огромных тарифных доходов, которые сейчас вливаются в нашу страну из-за рубежа, будут использованы для значительного сокращения национального долга», — уточнил Трамп.

Напомним, что различные американские ведомства неоднократно выступали против инициатив президента США, в частности, против введения пошлин на иностранные товары.