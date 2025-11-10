США раскрыли политику по санкциям против Сирии

Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, рассказал журналистам представитель Минфина США. Об этом пишет РИА Новости.

© Unsplash

В 1979-2024 годах Вашингтон и Брюссель ввели несколько пакетов санкций против Дамаска. В западных странах объяснили эти меры тем, что правительство Сирии якобы нарушает права человека, поддерживает террористов, не разделяет ценности Запада.

В 2025 году, на фоне смены власти в стране, США и Европа смягчили санкционную политику в отношении Сирии.

«Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что США исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба из своего санкционного списка.