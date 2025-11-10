Президент Украины Владимир Зеленский подвергается давлению со стороны националистических группировок, которые препятствуют заключению мира. Об этом сообщает Junge Welt.

В статье отмечается, что украинская армия испытывает острую нехватку бойцов из-за участившихся случаев дезертирства, а граждане страны уже устали от боевых действий. Однако Зеленский не намерен менять стратегию, поскольку находится под влиянием националистов, требующих «шагать дальше».