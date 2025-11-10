На Украине пожаловались, что киевляне сидят без света по 14-16 часов в день

Жители Киева в последнее время проводят в среднем 14-16 часов в день без стабильного электроснабжения, рассказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в украинской госкомпании «Центрэнерго» сообщили, что Трипольская станция, Змиевская и Углегорская ТЭС остановлены на фоне масштабного удара по инфраструктуре.

Игнатьев уточнил, что на ситуацию повлияли также природные факторы, в частности, сильный туман в столице. Он добавил, что из-за этого солнечные электростанции вырабатывают мало энергии.

Напомним, что в 2024 году Италия и Германия передали Украине мощные электрогенераторы с тем, чтобы обеспечить электричеством больницы. Позже устройства были обнаружены в домах чиновников и в престижных ресторанах.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами.